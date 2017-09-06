Gelinlerini dövmek için 13 bin kilometre yol katettiler

67 yaşındaki Jasbir Kalsi ve 61 yaşındaki eşi Bhupinder, oğulları Devbir'in eşi Silky Gaind'e 'öğüt ve disiplin' vermesine yardım etmek için Florida'ya uçtu.

Gelin Silky Gaind'in kendi anne ve babasına eşi ve eşinin ailesi tarafından dövüldüğünü haber vermesinin ardından darp edilmiş ve yara izleriyle dolu bir şekilde bulunduğu kaydedildi.

33 yaşındaki Gaind'in polis gelmeden önce evde zorla alıkonulduğu, polis geldiğinde bile ailenin polisin eve girmesini engellemeye çalıştığı ve eve ilk giden polis memurlarının takviye güç istemek zorunda kaldıkları belirtildi. Gaind mahkemede verdiği ifadede eşinin kendisini öldürmesinden korktuğunu anlattı.

Bir aydır oğullarının evlerinde kalan Jasbir Kalsi ve eşi Bhupinder'in gelinlerinin boğazına bıçak dayadığı da söylendi.

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