Avrupa Birliği mahkemesinden 'mülteci kotası' ile ilgili flaş karar!

Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi, Macaristan ve Slovakya'nın AB ülkelerinin belli sayıda mülteci almasını öngören düzenlemeye yaptığı itirazı reddetti.

İki yıl önce Avrupa'ya doğru yaşanan mülteci akını sırasında, AB aldığı kararla her üye ülke için mülteci kotası belirlemiş, bu uygulamayla mültecilerin göç rotası üzerinde bulunan Yunanistan ve İtalya üzerindeki yükün hafifletilmesi öngörülmüştü.

Mahkemenin kararıyla birlikte, Brüksel'in üye ülkeleri belli sayıda mülteci almaya zorlaması onaylanmış oldu.

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