Gazeteci Kim Wall'u denizaltısında ceset istemediği için denize atmış

30 yaşındaki Wall, Madsen'in geliştirdiği ve bir zamanlar dünyanın en büyük sivil denizaltısı olan 40 tonluk denizaltının hikâyesini araştırıyordu. Wall dönmeyince 10 Ağustos gecesi erkek arkadaşı, polise kayıp başvurusunda bulundu. Madsen polise verdiği ilk ifadede, 10 Ağustos gecesi Wall'u hava karardıktan sonra karaya bıraktığını belirtmişti. Ancak polis, Madsen'in daha sonra verdiği ifadeyi değiştirdiğini söyledi.

Madsen, Kim Wall için kapağı tutarken gelen bir dalga sonucu dengesini kaybettiğini, ayağının kayarak kapağın Wall'un başına düştüğünü söyledi.

Kim Wall'un bir kan gölünün ortasında yattığını, boynuna dokunduğunu ancak nabzının atmadığını söyleyen Madsen, "Şok halindeyken, yaptığım şeyin doğru olduğunu düşündüm. Denizaltımda bir ceset istemedim. Bu yüzden ayaklarından bir iple bağlayıp denize attım. Yaşamıma devam edemeyeceğimi, intihar etmeyi düşündüm ama karımı ve 3 kedimi görmek istedim" dedi.

Mahkeme Madsen'a psikiyatrik test uygulanmasını talep ederken, tutukluluğunun Ekim ayının başına kadar sürmesine hükmetti. Savcı Jakob Buch-Jensen ise Madsen'a yöneltilen suçlamaların 'kasıtsız birini öldürmeden' cinayete dönüştüğünü söyledi. Madsen suçlu bulunması halinde beş yıldan ömür boyu hapse kadar ceza alabilir.

Kim Wall