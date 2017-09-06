Putin, Rusya'ya ait diplomatik binalara el konulmasının çok kaba bir şekilde yapıldığını söyledi.

Putin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk önce Rusya Dışişleri Bakanlığına mahkemeye başvurma talimatını vereceğim. Çok övülen Amerikan mahkeme sisteminin ne kadar iyi çalıştığını göreceğiz." dedi

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump yönetimini 'toy' bulup bulmadığıyla ilgili gelen bir soruya, "Trump benim gelinim değil, ben de onun damadı değilim" sözleriyle yanıt verdi. Putin, Trump'a karşı azil davası açılıp açılmayacağına ilişkin bir soruya ise ABD'nin iç meseleleriyle ilgili konuşmasının doğru olmadığını belirterek cevap verdi.

Putin yönetimi, Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasının ardından Rusya ile ilişkileri geliştirmek isteyen birinin Beyaz Saray'daki koltuğu devralmasından memnuniyet duyacaklarını belirtmişti.