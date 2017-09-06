Birleşmiş Milletler, Esed'in kimyasal katliamını belgeledi!

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Nisan ayında İdlib yakınlarındaki 4 Nisan'da Han Şeyhun bölgesine Esed rejimi tarafından yapılan saldırıda kimyasal silah kullanıldığını açıkladı.
Suriye'deki savaş suçlarını araştıran ekip, Esed güçlerine bağlı savaş uçaklarının bölgeye sarin gazı attığını belirtti.
Birleşmiş Milletler ayrıca, şu ana kadar Suriye'de 33 farklı çeşit kimyasal silah kullanıldığını ve bunların 7'sinin Esed güçleri tarafından Mart ile Temmuz ayları arasında kullanıldığı belgeledi.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimsayal saldırıda 00'ün üzerine kişi hayatını kaybetmişti.
Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 100'den fazla sivilin öldüğünü, çoğu çocuk 500 sivilin de gazdan etkilendiğini söylemişti.
BM: HALEP'TEKİ SALDIRIYI ABD GERÇEKLEŞTİRDİ
Ayrıca, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 16 Mart'ta Suriye'nin Halep iline bağlı Cine köyünde 38 sivilin öldüğü hava saldırısını ABD'nin gerçekleştirdiğini bildirdi.
ABD'nin Suriye’de "El Kaidecilerin toplanma alanı" olduğu iddiasıyla namaz vaktinde vurduğu camide, radikal görüşlere mesafesiyle bilinen Tebliğ Cemaati mensuplarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 40 dakika önceeee ? sonuç.. adam hala devletin başı.. kimse bi şey diyemiyor. neden. çünkü amerika bu adamla çalışmak istiyor. abuk subuk kararlar almayı biliyor amerika.. venezuelada türkiyede darbe yapmak gibi mesela !!!!60
-
Misafir 40 dakika önceBirleşmiş milletlerin de kime hizmet ettiğini biliyoruz60
-
Misafir 43 dakika öncekac yil oldu yenimi belgelemisler.yazik olen musluman kimsenin umurunda degil mevla buyuk onlarin basinada gelir60