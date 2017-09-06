Birleşmiş Milletler, Esed'in kimyasal katliamını belgeledi!

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Nisan ayında İdlib yakınlarındaki 4 Nisan'da Han Şeyhun bölgesine Esed rejimi tarafından yapılan saldırıda kimyasal silah kullanıldığını açıkladı.

Suriye'deki savaş suçlarını araştıran ekip, Esed güçlerine bağlı savaş uçaklarının bölgeye sarin gazı attığını belirtti.

Birleşmiş Milletler ayrıca, şu ana kadar Suriye'de 33 farklı çeşit kimyasal silah kullanıldığını ve bunların 7'sinin Esed güçleri tarafından Mart ile Temmuz ayları arasında kullanıldığı belgeledi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimsayal saldırıda 00'ün üzerine kişi hayatını kaybetmişti.

Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 100'den fazla sivilin öldüğünü, çoğu çocuk 500 sivilin de gazdan etkilendiğini söylemişti.

BM: HALEP'TEKİ SALDIRIYI ABD GERÇEKLEŞTİRDİ

Ayrıca, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 16 Mart'ta Suriye'nin Halep iline bağlı Cine köyünde 38 sivilin öldüğü hava saldırısını ABD'nin gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD'nin Suriye’de "El Kaidecilerin toplanma alanı" olduğu iddiasıyla namaz vaktinde vurduğu camide, radikal görüşlere mesafesiyle bilinen Tebliğ Cemaati mensuplarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.