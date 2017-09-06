2. Dünya Savaşı sırasında ABD'nin Hiroşima kentine attığı atom bombasının büyüklüğü 15 kilo ton olarak ölçülürken Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Örgütü'nün (CTBTO) verilerine göre Kuzey Kore'nin denemesini yaptığı nükleer hidrojen bombasının 160 kilo ton büyüklüğe sahip olduğu açıklandı.

Daha önce Kuzey Kore'nin denediği hidrojen bombasının sırasıyla 70 ve 120 kiloton olduğunu duyuran Japonya, son açıklamasında nükleer denemede 160 kilotonluk bomba kullanıldığını belirtti.

Japonya Savunma Bakanı İtsunori Onodera, "Bu geçmişteki nükleer testlerden çok daha güçlüydü" ifadelerini kullanırken nükleer denemenin 1945'te Hiroşimaya atılan atom bombasından en az 10 kat daha güçlü olduğunu belirtti.

3 Eylül günü Kuzey Kore Devlet Televizyonu, Pyongyang yönetiminin, bu yılki altıncı nükleer testi yaptığını açıklamıştı.

Açıklamada Kuzey Kore, yeni geliştirdiği kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediğini duyurmuştu.

Kuzey Kore'de Hamgyong kentindeki Punggye-ri nükleer deneme tesisi yakınlarında erken saatlerde şiddetli sarsıntı meydana gelmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, tesis yakınlarında "yapay deprem" kaydedildiği, bu nedenle Kuzey Kore'nin bu yılki altıncı nükleer denemesini gerçekleştirdiğinin tahmin edildiği belirtilmişti.