Myanmar hükümetinin, yaşanan şiddet olayları nedeniyle Arakan'dan Bangladeş'e kaçan Müslümanların geri dönmesini engellemek için son üç günde sınır bölgesine mayın döşediği iddia edildi.

Reuters'ın Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan iki hükümet kaynağına dayandırdığı haberine göre, Bangladeş hükümeti Myanmar'a konuyla ilgili nota verecek.

Reuters'a konuşan kaynaklardan biri, "Güçlerimiz sınırdaki dikenli tellerin yanında zemine bir şeyler yerleştiren üç dört grup gördü. Bölgedeki kaynaklarımızdan sınıra mayın yerleştirildiğini öğrendik" ifadelerini kullandı. Kaynaklar, mayın döşeyen grupların üniformalı olup olmadıkları hakkında bilgi vermedi ancak, kişilerin Rohingyalı isyancılar olmadığına emin olduklarını belirtti.

Öte yandan yine Reuters haber ajansına konuşan Manzurul Hassan Han isimli Bangladeş sınır koruma polisi, Salı günü Myanmar tarafından iki patlama duyulduğunu belirtti. Patlama iddiası, sınır hattına mayın döşendiği spekülasyonlarını güçlendirdi. Patlamaların ardından bacaklarından birini kaybeden bir çocuğun tedavi için Bangladeş'e getirildiği bildirildi.

Myanmar ordusunun sözcüsü konuyla ilgili olarak, "Bu mayınları oraya teröristlerin yerleştirmediğinden emin olduğunu kim söyleyebilir?" yorumunu yaptı.

Bangladeş'le 217 kilometre sınırı bulunan Myanmar, dünyanın en çok mayın bulunduran ülkelerinden biri olarak biliniyor. Ülke, 1997'de imzalanan BM Mayın Yasağı Anlaşması'na imza atmayan az sayıda ülkeden biri olarak biliniyor.

MÜSLÜMANLARI TAŞIYAN TEKNE ALABORA OLDU: 5 ÖLÜ

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin yaptığı operasyonlardan kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin, Bengal Körfezi'nde alabora olması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Emniyet Yetkilisi Yakub Ali, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçiş yollarından birisi olan Bengal Körfezi'nde dün gece Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin alabora olduğunu ifade etti.

Ali, Bangladeş'in Shah Porir Dwip köyündekilerin, sabah saatlerinde kıyı bölgesinde 5 kişinin cansız bedenini bulduğunu kaydetti.

Yetkililer, teknede 35 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti. (AA)

BANGLADEŞ'E YENİ MÜLTECİ KAMPI

Öte yandan, Bangladeş Felaket Yönetimi Bakanlığı görevlisi Şah Kemal, Arakan'da saldırıların başladığı 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e geçen 123 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın barınması için yeni bir kamp kurulmasının planlandığını duyurdu.

Yeni kampın, halihazırda Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların bulunduğu Cox's Bazar kentinin Tyingkhali bölgesinde kurulmasının düşünüldüğünü söyleyen Kemal, kampın ne zaman hazır hale geleceğine yönelik bilgi paylaşmadı.

Yerel yetkili Ali Hüseyin de yeni kamp planlarının hala müzakere edildiğini ve hükümetin uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak "oldukça karmaşık bu durumu" ele aldığını belirtti.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), şu ana kadar 123 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor. (AA)