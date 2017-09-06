Kraliyet, Danimarka Prensi'nin hastalığını açıkladı

Kraliyet Sarayı basın bürosundan yapılan açıklamada, Prens Henrik'in demans hastalığına yakalandığı belirtilerek, önümüzdeki dönemde prensin kraliyet görev ve sorumluluklarından muaf tutulacağı, çevresindeki koruma ve bakım önlemlerinin arttırılacağı açıklandı. Prens Henrik son 3 yıl içinde kendisinin saraydaki konumu üzerine bazı tatminsizliklerini dile getirmiş, bundan birkaç hafta önce de öldüğü zaman kraliçenin yanına gömülmek istemediğini söylemesiyle gündeme gelmişti.

Fransız asıllı olan Prens Henrik'in son birkaç ay içinde kapsamlı demans muayenelerine tabi tutulduğu açıklandı ve basından, prensin ihtiyacı olan sükunete saygı göstermesi istendi.

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