Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a yakınlığıyla bilinen ABD'li basketbol efsanesi Dennis Rodman, Haziran'da yaptığı Kuzey Kore ziyaretinde yaşadıklarını anlattı.

Emekli NBA yıldızı katıldığı 'Good Morning Britain' isimli programda, Kim Jong Un ile birlikte kayak yaptığını ve karaokede şarkı söylediğini belirtti. Nükleer tartışması devam ederken, işleri yoluna koymak istediğini belirten Rodman, Kuzey Kore lideriyle politika üzerine çok az konuştuğunu ifade etti.

Rodman, Kim Jong Un ile ilgili yaptığı açıklamada, "Güldük, şarkı söyledik, takıldık. Beraber güzel şeyler yaptık. At sürdük, kayağa gittik. Neredeyse hiç politika konuşmadık." ifadelerini kullandı.

Kim Jong Un'un eylemlerini savunmaya çalışmadığını belirten Rodman, sadece bir spor elçisi olarak Kuzey Kore'ye gittiğini söyledi. Daha önce 6-7 kere Kuzey Kore'ye gittiğini söyleyen Rodman, oraya gittiği zaman insanlara ABD'lilerden nefret edip etmediklerini sorduğunu ve onlardan 'Hayır, etmiyoruz' yanıtı aldığını belirtti.