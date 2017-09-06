ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye karşı askeri seçeneğin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin, "Kesinlikle bu ilk seçeneğimiz değil ancak neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının Kuzey Kore ile ilgili sorularına yanıt verdi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok verimli ve uzun bir telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Trump, "Devlet Başkanı Şi, bir şeyler yapmak istiyor. Ancak Kuzey Kore'de şu an olanlara katlanacak değiliz. Devlet Başkanı Şi'nin benimle yüzde 100 aynı fikirde olduğuna inanıyorum. O da şu an orada olanları görmek istemiyor. Bunun için çok dürüst ve uzun bir telefon görüşmesi yaptık." dedi.
Daha sonra bir basın mensubunun, "Kuzey Kore'ye askeri seçeneği düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Kesinlikle bu ilk seçeneğimiz değil ancak neler olacağını göreceğiz." cevabını verdi.
"KUZEY KORE İLE KONUŞMANIN ZAMANI DEĞİL"
Öte yandan Beyaz Saray, Trump'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada Trump'ın, "Kuzey Kore ile konuşmak için doğru zaman olmadığını" ve "bu ülkeye karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu" ifade ettiği bildirildi.
"Bu pervasız adım, sadece dünyanın büyüyen Kuzey Kore tehdidine karşı kararlılığını artırmaktadır. Başkan Trump, Kuzey Kore ile konuşmanın zamanı olmadığının altını çizdi ve ABD ile müttefiklerini korumak için tüm seçeneklerin masada olduğunu açık bir şekilde dile getirdi." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, iki liderin Kuzey Kore'ye karşı alınacak tedbirleri ele aldığı kaydedildi.
Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile de Kuzey Kore üzerine telefon görüşmesi yaptığı belirtilen Trump'ın, Kongredeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerle bir araya gelerek, aralarında Kuzey Kore'nin de olduğu birçok konuda görüş alışverişinde bulunduğu vurgulandı.
Kuzey Kore, pazar günü sabah saatlerinde, kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombası denemesi yaptığını duyurmuştu. Seul yönetimi, Pyongyang'ın 2006 yılından beri yaptığı 6'ncı nükleer denemenin bugüne kadar gerçekleştirdiği en güçlü nükleer deneme olduğunu bildirirken, ABD Jeolojik Araştırmaları denemenin 6,3 şiddetinde sarsıntıya yol açtığını kaydetmişti.
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