Bangladeş, Myanmar hükümetinin, Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların geri dönmesini engellemek için sınır bölgesine mayın döşediğini iddia etti.
BBC'nin haberine göre, Bangladeş Dışişleri Bakanlığında üst düzey yetkili Shahidul Haque, yaptığı açıklamada Myanmarlı güvenlik güçlerinin Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri dönmesini engellemek için iki ülke arasındaki sınır bölgesine mayın döşediğini ileri sürdü.
Bangladeş'in bu konuda Myanmar hükümetine herhangi bir temasta bulunup bulunmadığı sorusuna Haque, "evet" diye cevap verirken, detaylı bilgi vermedi.
BBC'nin bölgedeki muhabiri Sanjoy Majumder de bu hafta en az 3 kişinin mayına basarak yaralandığını söyledi.
SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞANLARA ATEŞ AÇTILAR
Öte yandan Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanlara Myanmarlı güvenlik güçlerince ateş açıldığı ifade ediliyor.
Bu arada sosyal medyada Myanmar-Bangladeş sınırındaki Naf Nehri'ni geçerek Bangladeş'e ulaşmaya çalışan Arakanlı Müslümanlara, Myanmar güvenlik güçlerince ateş açılması sonucu bazı sivillerin yaşamını yitirdiğine dair görüntüler yayımlandı.
Öte yandan Bangladeş, Myanmar'ın Dakka Maslahatgüzarı Aung Myint'i, Dışişleri Bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.
Yerel basındaki haberlere göre, Bangladeş Dışişleri Bakanlığının Güneydoğu Asya Kanadı Şefi Manjurul Kerim Khan Chowdhury tarafından Maslahatgüzar Aung Myint'e verilen notada Bangladeş yönetimi, Arakan'da tırmanan şiddet olaylarından ve akabinde bu olaylardan etkilenen sivillerin canlarını kurtarmak için Bangladeş'e akın etmesinden dolayı derin endişe duyulduğu ifade etti.
Myanmar'ın Dakka'daki maslahatgüzarı Aung Myint ve Chowdhury arasındaki görüşmede, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, Myanmar güvenlik güçlerinin Bangladeş sınırına sıfır noktada mayın döşediğine dair gelen bilgilerden duyduğu endişe aktarıldı.
Myanmar yönetiminin, vatandaşlarının kendi ülkelerine geri dönmesi için acil önlemler almaya davet edildiği protesto notasında, "Bu son insan akını, geçmişteki birçok şiddet olayları ve askeri operasyonlarda Myanmar'ı terk etmek zorunda kalan 400 bin Myanmar vatandaşına ev sahipliği yapan Bangladeş için altından kalkılamaz ek bir yüktür." ifadesine yer verildi.
BANGLADEŞ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Dakka yönetimi, notasında, Myanmar'dan, Arakan eyaletinin kuzeyinde devam eden şiddet olaylarının tırmanmasının önüne geçilmesini, Bangladeş'e olan insan akının durdurulması için acil ve etkili önlemler alınmasını ve ayrıca Naypyidaw yönetiminden bu eşi benzeri görülmemiş göç akının gerçek nedenine ilişkin açıklama yapmasını talep etti.
Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, son 2 haftada 4'üncü kez maslahatgüzar Aung Myint'ı bakanlığa çağırdı.
Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.
Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar 146 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.
Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını belirtirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.
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