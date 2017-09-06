AB dönem başkanlığını yürüten Estonya’nın Dışişleri Bakanı Mikser, Alman Deutschlandfunk radyosuna verdiği röportajda bir soru üzerine, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz’un başbakan olduğunda Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandıracağına ilişkin ifadelerini değerlendirdi.
Estonya’nın hep AB’nin genişlemesinden yana olduğunu ifade eden Mikser, bu genişlemenin somut kriterlere dayandığını ifade etti.
Tüm aday ülkelerin bu kriterlere uygun davranmaları ve bunları yerine getirmeleri gerektiğini belirten Mikser, "Burada çıta çok yüksekte ve Türkiye uzun zamandan beri aday ülkeler grubunda." dedi.
"AB'NİN VAZGEÇİLMEZ BİR PARTNERİ"
Bazı yeni gelişmelerin neredeyse tüm Avrupa başkentlerinde kuşkuya sebep olduğunu ifade eden Mikser, şöyle devam etti:
"Buna rağmen Türkiye göç krizi bağlamında olduğu gibi AB’nin vazgeçilmez bir partneri olduğunu düşünmemiz lazım. Türkiye bu bölgenin güvenliğinde çok önemli bir aktör. Aynı zamanda en güçlü ve askeri durumu en iyi olan NATO müttefiklerinden biridir. Dolayısıyla Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili tüm kararların çok dikkatli düşünülmesi ve seçim kampanyası modunda verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ilişkinin geleceğiyle ilgili her şey stratejik ortaklık anlamında dikkatlice düşünülmelidir."
Türkiye’nin yakın gelecekte AB üyesi olacağını beklemediğini ifade eden Mikser, "Ancak kapıyı kapatmak veya kararları duygulara dayalı vermek yanlış olur" diye konuştu.
"TÜRKİYE İLE AB ARASINDA YAPICI BİR İLİŞKİ OLMASINI İSTİYORUM"
Mikser, "Estonya örneğin müzakerelerin dondurulmasına evet mi, hayır mı der?" şeklindeki soruya, böyle bir önerinin bu yıl içinde sunulmayacağını düşündüğünü söyledi.
Bunun muhtemelen gelecek yılın ilk yarısında olabileceğini belirten Mikser, "Bu konuda spekülasyonlara girmek istemem. Her halükarda bize sunulan olgulara dayanarak, gerçekler ışığında bir karar vereceğiz. Ben AB ile Türkiye arasında mümkün olduğunca yapıcı bir ilişki olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin AB üyesi olmak istemesi durumunda üyelik kriterlerini yerine getireceği çıtayı geçmesi gerektiğini belirten Mikser, bu çıtanın da oldukça yüksek olduğunu kaydetti.
- ESTONYA
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Misafir 4 dakika öncevazgeçilmez partner ama yakın bir gelecekte üye olmasını öngörmüyoruz diyor..yani kapıda bekletmeye devam edicez diyor.batı avrupa ülkeleri hariç diger hiçbir ülke türkiyeden iyi degildi ama hepsi alındı.referandum yapında artık kurtulalım yoksa artık hükümete oyum yok00
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Misafir 7 dakika önceLaf oyunu yapma almicaksiniz zaten.00
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Misafir 9 dakika önceestonya? :))00