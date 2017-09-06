Katalan Parlamentosu bağımsızlık referandumuna gidiyor!

Reuters'in haberine göre Katalonyo Parlamentosu'nda 1 Ekim'de gerçekleşecek olan Bağımsızlık Referandumu için oylama yaptı.

Barselona'da 12 saat süren gergin tartışmaların ardından parlamentoda çoğunluk referanduma oy verdi ve yasal olarak yeni bir devlet kurmak için evet oyu kullanıldı.

Bağımsızlığa karşı çıkan bazı milletvekilleri parlamentoyu terk etti. Oylama sonrası, yerel başkan Carles Puigdemont önderliğinde, Katalan milli marşı söylendi.

İspanya hükümeti, İspanya anayasa mahkemesine göre referandumun geçersiz ilan edilmesi gerektiğini belirtti. İspanyol anayasasına göre, ülkeyi bölecek hiçbir girişim kabul edilmiyor.

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