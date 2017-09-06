Facebook'tan flaş Rusya iddiası!

Sosyal medya devi Facebook, Rusya'nın 100.000 dolar değerinde siyasi reklam harcaması yaptığını iddia etti.

Facebook Baş Güvenlik Sorumlusu Alex Stamos, reklam satışlarını incelerken, 2015 Haziran'ından 2017 Mayıs'ına kadar yaklaşık 3000 reklamın 470 etkin hesapta ve facebook reklam politikalarını ihlal eden 100.000 dolar değerinde reklam harcaması bulduklarını söyledi.

Söz konusu hesapların, Rusya ile bağlantılı olduğu ve özellikle başkanlık seçimi döneminde, adayları desteklemek için reklam yapan hesaplar olduğu ve bu hesapların askıya alındığını belirtti.

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