Devlet başkanlarına şimdi de 'adalet' suçlaması

Brezilya Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot, eski devlet başkanları Luiz Inacio Lula da Silva ve Dilma Rousseff’i suç örgütü kurmakla suçlamasının üzerinden 24 saat geçmeden bu kez hem onlar hem de eski bakan Aloizio Mercadante'yi adaleti engellemekle itham ettiği dilekçeyi Federal Yüksek Mahkemeye sundu.
Başsavcı Janot, yaptığı açıklamada, iki davanın birbirine bağlı olduğunu bildirdi.
Janot, "Aslında burada sunulan şikayette anlatılan engelleme tam olarak, soruşturma altındaki suç örgütü tarafından işlenen suçları ortaya çıkarmak amacıyla yapılan araştırmayı aksatmak için uygulanmıştır." ifadesini kullandı.
Şikayet dilekçesinde, Rousseff'in 2016 yılının mart ayında görevinden alınmadan önce hakkında suç örgütü ve yolsuzluk suçlamaları ile dava açılan Lula da Silva'yı bakan olarak atayıp siyasi dokunulmazlık kazandırmaya çalıştığı olaya atıf yapılıyor. Silva'nın bakanlık görevine gelmesinin ertesi günü Yüksek Mahkeme Yargıcı Gilmar Mendes, Silva'nın atama kararını durdurmuştu.
Başsavcı Janot, eski bakan Aloizio Mercadante'nin ise 2015 yılı sonunda, "Araba Yıkama" yolsuzluk operasyonu kapsamında iş birliği anlaşması yapmasını önlemek için Senatör Delcídio do Amaral'a politik, yasal ve finansal destekte bulunduğunu iddia ediyor.
"Araba Yıkama" yolsuzluk operasyonunun raportörü, Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin, şikayetleri analiz edecek ve sanıkları savunmalarını sunmaları için bilgilendirecek. Fachin dava açılması gerektiğini düşünürse, karar için davayı diğer Federal Yüksek Mahkeme yargıçlarının önüne getirecek.
- Luiz Inacio Lula da Silva
- Dilma Rousseff
- Rodrigo Janot
- brezilya
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