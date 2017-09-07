Dünyaca ünlü ressamın mezarı açıldı

Martinez, annesiyle Dali'nin 1955 yılında "gizlice birlikte olduğunu" ve bu ilişkiden dünyaya geldiğini iddia ediyordu. Dali'nin babası olduğunu iddia ederek dava açmış, mahkeme de İspanyol ressamın mezarının açılarak, doku örneklerinin alınmasına hükmetmişti.

Sürrealizm (Gerçeküstücülük) akımının en bilinen ressamlarından Dali, 1989 yılında 85 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Dali'nin mezarı, doğum yeri olan İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalan bölgesinde, Figueres kentinde kendisinin tasarladığı bir tiyatro ve müzede bulunuyor.

Dali Vakfı'ndan yapılan açıklamada, davanın açıldığı mahkeme, vakfın avukatlarına yapılan DNA karşılaştırmasında eşleşmeye rastlanmadığı bilgisini verdiği belirtildi.

Maria Pilar Abel Martinez

Salvador Dali

DNA testi