Azerbaycan iddiaları bugün AKPM’ye geliyor

ARALARINDA Fransız Le Monde ve İngiliz The Guardian gazetelerinin de bulunduğu medya kuruluşlarının birkaç gündür yayınladığı haberlerde, Azerbaycan’ın uluslararası bir para aklama şebekesi kurarak Avrupalı politikacılara, lobilere ve uluslararası medyaya para akıttığı, hükümet üyelerinin lüks harcamalarını finanse ettiği ve hükümetine yakın kişilere para aktardığı öne sürülüyor. İddialara göre ‘Azeri landromat’ veya ‘havyar diplomasisi’ adı verilen şebekenin 2012-2014 arası yaptığı 16 binden fazla işlemin tutarı 2.9 milyar doları (yaklaşık 10 milyar TL) buluyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre iddialar arasında, bu paranın Avrupa Birliği kurumlarında Azerbaycan aleyhine karar alınmasının önlenmesi, aralarında CNN International’ın da bulunduğu medya kuruluşlarında Azerbaycan’ı öven yayınlar yapılması için kullanılması da var.

ESTONYA’DAKİ KİLİT ŞUBE

Gazetelerin iddiasına göre para aklama çarkı şöyle işliyordu: Ödemeler Avrupa’nın önde gelen bankalarından Danimarka merkezli Danske Bank’ın Estonya’daki küçük bir şubesi üzerinden gerçekleştiriliyordu. Böylece para akışının banka genel merkezi tarafından fark edilmesi engelleniyordu. Gizli fonun organizatörleri, Londra merkezli Hilux Services, Polux Management, Metastar ve LCM Alliance adlı 4 şirkete para transferleri yapıyordu. Bu 4 şirketin de ortaklık yapısına dair bilgiler tamamen gizliydi. Bu yolla, örneğin İtalya’nın merkez sağ Avrupa Halk Partisi’nin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki (AKPM) eski grup başkanı Luca Volontè gibi isimlere, Azerbaycan lehine lobi yapması için ödemeler yapıldı. Lobicilik faaliyetleri için fondan önemli miktarda para alan isimlerden birinin de ABD’li yayın kuruluşu CNN’in eski yapımcısı Eckart Sager olduğu iddia ediliyor. Sager’in aldığı ödemelerin toplamının 2 milyon Euro’yu bulduğu belirtiliyor. Aynı sistemle Azeri politik elitinin yat, lüks konut, mücevher vs. satın aldığı, İngiltere’nin seçkin okullarında okuyan çocuklarının okul ücretlerinin ödendiği de öne sürülüyor.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Azerbaycan hükümeti, The Guardian ve Le Monde’un haberleştirdiği iddialara henüz resmi bir yanıt vermedi. Öte yandan Uluslararası Şeffaflık Derneği bugün Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin yolsuzluk soruşturmalarını yürüten ekibine ellerindeki kanıtları sunacak ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesini talep edecek. Dernek ayrıca; ABD, Danimarka ve Almanya gibi ülkelerden paravan şirketlerin rolüne ilişkin soruşturma açmalarını, yolsuzluk ve para aklama ile mücadele için önlem almalarını talep ediyor.