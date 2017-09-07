İsrail uçakları Suriye ordusunu vurdu!

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Hama'da Suriye ordusuna ait mevzileri bombaladı.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının Lübnan hava sahasından geldiği ve saldırı sonucu iki askerin öldüğü belirtildi.

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