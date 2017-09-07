ABD, Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar içeren karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerle paylaştı ve bu metnin 11 Eylül Pazartesi günü oylanması istedi.
Yeni tasarı, Kuzey Kore'ye petrol ambargosu uygulanması, bu ülkenin lideri Kim Jong-un'un yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi, tekstil ihracatının ve Kuzey Koreli işçilerin yurt dışında çalışmasının yasaklanması başlıklarını kapsıyor.
Yeni yaptırımların kabul edilmesi için BMGK daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın veto hakkını kullanmaması ve 15 üyeden en az 9'unun tasarı lehinde oy vermesi gerekiyor.
KREMLİN: PETROL SEVKİYATINI DURDURMAK ANLAMSIZ
Rusya haber ajansı TASS'ın haberine göre Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye petrol sevkiyatını durdurma önerisini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın yaptırım politikasının bir parçası olarak Kuzey Kore'ye petrol sevkiyatını askıya almasının anlamsız olduğunu söyledi.
Basın mensuplarının Seul'un önerisine ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ile ekonomik-ticari işbirliğinin ve bu ülkeye yapılan petrol sevkiyatının çok düşük seviyede olduğunu Çin'de yaptığı açıklamada dahil olmak üzere birçok kez dile getirdi. Bu nedenle, sevkiyatı askıya almayı konuşmak çok da anlamlı değil. Zira önemli bir miktar söz konusu değil" dedi.
Peskov, Putin'in Çin'deki açıklamasında Pyongyang'ın provokatif eylemlerini kararlılıkla kınadığını da anımsatarak, "Biz, Kuzey Kore'yi köşeye sıkıştırma taraftarı değiliz. Pyongyang'ı diyaloğa dahil etmemiz ve sorunu çözme yolu aramamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
BMGK geçen temmuz ayında uzun menzilli iki füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerini üçte bir oranında azaltmayı hedefleyen yeni yaptırımlar uygulanması kararını almıştı.
Konsey, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana bazı askeri ve ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren 8 kararı kabul etti.
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