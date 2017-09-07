ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında aldığı hediyelerin bir dökümünü yayınladı.

Bu döküme göre hediyeler arasında, kaplan ve çita kürkünden kaftanlar, kılıç ve gümüş bir hançer de bulunuyor.

Donald Trump'ın başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Suudi Arabistan gezisi o dönem çok konuşulmuştu.

Trump, Suudi Arabistan kralı Salman ile kılıç dansı yapmıştı. Ziyaret sırasında ayrıca ABD ve Suudi Arabistan arasında 110 milyar dolarlık silah anlaşması imzalanmıştı.