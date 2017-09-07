AP Başkanı: AB, Türkiye'ye kapıyı açık tutmak zorunda

MerKezi Brüksel'de bulunan Politico haber sitesine konuşan Tajani, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.
AB-Türkiye üyelik müzakerelerinin, ancak Türkiye'de idam cezası geri getirilmesi halinde son verilebileceğini vurgulayan Tajani, AB'nin Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesinin kabul edilemez olduğu mesajını çok net bir şekilde vermesi gerektiğini söyledi. Tajani, "Ancak bu durumda Türkiye-AB arasındaki diyaloğun kesilme ihtimali çok artar." ifadelerini kullandı.
"DİYALOG YOLLARINI AÇIK TUTMAK ZORUNDAYIZ"
Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin zorlu bir süreç olduğunu belirten Tajani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde AB'nin Türkiye'ye ilişkin bazı endişelerini dile getirdiğini söyledi.
Tajani, "Sığınmacı sorunu, terörle mücadele gibi konular için Türkiye ile diyalog yollarını açık tutmak zorundayız. AB, Türkiye'ye kapıyı açık tutmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye-AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesinin ikili ilişkilerin seyrine bağlı olacağını ifade eden Tajani, "Türkiye ile sürekli olarak konuşmaya devam etmeliyiz. Ancak bu şekilde bazı konularda Türkiye'nin tutumunu değiştirmesini sağlayabiliriz." diye konuştu.
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Misafir 13 dakika önceTABİ AÇIK TUTUP BİR 50 YIL DAHA OYALAYIN.00