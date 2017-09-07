İnstagram fenomeni bütün dünya basınını kandırmayı başarmış

32 yaşındaki Brezilyalı Eduardo Martins, küçüklüğünde tacize uğramış, lösemiye karşı verdiği mücadeleyi kazanmış, tüm zorlukları yenmiş, dünyanın en tehlikeli coğrafyalarında görev yapan bir Birleşmiş Milletler (BM) fotoğrafçısı olmuş. Çektiği fotoğraflar ise, dünyanın en önemli medya kuruluşları tarafından dikkat çekiyor ve haberlerinde Martins'in fotoğrafları kullanılıyordu. Zorlu iş seyahatlerinin stresini ise sörf yaparak atıyordu. Martins'in ilgi çekici yaşamını ise yüzbinlerce kişi takip ediyordu. Ancak, dikkatli bir araştırma sonucu bu yaşam öyküsünün sahte, Eduardo Martins'in de var olmayan bir karakter olduğu ortaya çıktı.

Muhabirlerin fotoğraflarını çalıyordu

Eduardo Martins'in yıllardır profesyonel foto muhabirlerinin canları pahasına gittikleri çatışma bölgelerinden geçtiği fotoğrafları çalıp ufak oynamalar yaparak, fotoğrafları ters çevirerek ya da kadrajını değiştirerek çok sayıda gazeteci ve fotoğraf editörünü aldatmayı başardığı anlaşıldı. Fotoğraflarını alanların sayısı arttıkça, yeni alıcılar bulması da kolaylaştı. Zaman içerisinde web sitelerine ve haber dergilerine mülakatlar vererek tanınırlığını da artırdı.

Röportaj bile vermiş

Yapılan araştırma, kimliği belirsiz bir kişinin, Ekim 2016'da verdiği bir röportajda, "Irak'ta bir çatışma sırasında çekim yaparken durdum ve Molotof kokteyliyle yaralanan bir çocuğa yardım ettim. Kameramı yere attım ve o çocuğu çatışma alanından uzaklaştırdım. İşimi yaparken çoğu zaman fotoğrafçı olmayı bırakıp insan olmaya başlıyorum. Böyle durumlarda asla tarafsız kalamam" diyordu.

Fotoğrafları, aslında bir sörfçüye ait

Eduardo Martins karakterini yaratan kişi, İngiliz sörfçü Max Hepworth-Povey'in fotoğraflarını da çalarak, savaş bölgelerindeymiş gibi montajladığı da anlaşıldı. Max Hepworth-Povey, bu sahtecilikten hiçbir şekilde haberi olmadığını söyledi. "Bir arkadaşım bana fotoğrafları ilk gösterdiğinde, önce şaka yapıyor, biri benimle dalga geçiyor sandım. Ancak işin aslı benim fotoğraflarım çalınmıştı. Tanımadığım bir adamın internette o kadar insan varken gidip benim fotoğraflarımı kullanması çok manyakça" dedi.

Dikkat çekince yakayı ele verdi

BBC Brezilya'ya Orta Doğu'dan haber geçen Natasha Ribeiro, bu bölgede çalışan az sayıdaki Brezilyalı gazeteciden hiçbirinin Martins ile tanışmadığını öğrenince durumdan şüphe etmeye ve araştırmaya başladı.

BBC Brezilya, BM ile temasa geçti. BM, kendileri için çalışan bu isimde birisi olmadığını söyledi. Ziyaret ettiğini söylediği kuruluşlarla da temasa geçildi ve bu bilgilerin de doğru olmadığı öğrenildi.

Hepworth-Povey, 2014 yılında adının "Bruno" olduğunu söyleyen birisinin kendisiyle temasa geçtiğini ve sörfle ilgili bir iş hakkında konuşmak istediğini söyledi. İkili, internet üzerinden görüşmek için randevulaştı. Ancak Hepworth-Povey, randevu saati geldiğinde karşısındaki kişinin kamerasının çalışmadığını söylediğini ve görüşme bir türlü gerçekleşmeyince kendisinin de ilgisini kaybettiğini belirtti. Bundan bir hafta sonra Facebook'ta kendi adıyla sahte bir hesap açıldığını ve bunun üzerine kendisine ait gerçek hesabı kapattığını vurguladı. Bu olayın yaşandığı dönem, Eduardo Martins'in de dünyanın farklı yayın kuruluşlarına çektiğini söylediği fotoğrafları göndermeye başladığı zamana denk geliyor.

Ayrıca, Martins ile Skype üzerinden temasa geçen gazetecilerin, "bağlantı kopmadan" önce yakışıklı bir sörfçünün fotoğrafını gördükleri ve kötü internet bağlantısı nedeniyle iletişimin de sesli ve WhatsApp üzerinden atılan mesajlarla devam ettiği anlaşıldı.

Eduardo Martins

Max Hepworth-Povey