İspanyol yargısından Katalonya referandumu için flaş karar!

İspanya'da başsavcılık Katalan parlamentosu üyeleri hakkında soruşturma başlattı.

Katalan parlamentosu dün 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapılması yönünde karar almıştı. Madrid yönetimi ise olası bir referandumu, tartışmaların başından itibaren 'yasadışı' olarak tanımlıyor.

Savcılıktan yapılan açıklamada, polise referandum için yapılan hazırlıkları araştırması talimatı verildiği belirtildi.

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