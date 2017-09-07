Çin'den ABD'ye "güvenlik" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, ülkesinin, Güney Kore'ye konuşlandırılan THAAD'a karşı çıktığını, bu konudaki tutumunun açık ve net olduğunu söyledi.

Washington ve Seul yönetimlerine seslenen Sözcü Gıng, "ABD ve Güney Kore'yi, Çin ve bölge ülkelerinin güvenlik endişe ve çıkarlarını dikkate almaya çağırıyoruz." dedi.

Güney Kore'den geçen pazartesi yapılan açıklamada, THAAD'ın 4 füze fırlatma rampasının geçici olarak Seongju kasabasına konuşlandırılacağı duyurulmuştu.

Washington ve Seul yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD sisteminin kurulumuna Seongju kasabasındaki golf sahasına 26 Nisan'da başlamıştı.

ABD'nin, THAAD teknolojisini Güney Kore'ye yerleştirme planına, Kuzey Kore'ye en yakın ülkelerden biri olan Çin uzun süredir karşı çıkıyor. Pekin yönetimi, füze savunma sisteminin bölgedeki güvenlik endişelerini artıracağını ve casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini öne sürüyor.

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