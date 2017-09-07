Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı!

Dışişleri Bakanlığı Irma Kasırgası nedeniyle ABD'ye bir seyahat uyarısı yayınladı.

Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Karayipler Bölgesinde ortaya çıkan ve en yüksek seviye olan 'Kategori 5' olarak sınıflandırılan 'İrma kasırgası', Karayipler ve Amerika Birleşik Devletlerinin Florida Eyaleti ile sözkonusu bölgelerin etrafındaki alanlarda etkili olmaktadır. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça önümüzdeki günlerde sözkonusu bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır."