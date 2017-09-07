Suu Çii'den Arakan açıklaması: Her şeyi çözmemizi beklemek biraz mantıksız

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii, Arakan meselesinin çözümü için zaman gerektiğini söyledi.

Suu Çii, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1,5 yıl önce göreve başlayan hükümetin, Arakanlı Müslümanların hayatlarının korunması için çalıştığını savunarak, "Ancak 18 ay içinde bizden her şeyi çözmemizi beklemek biraz mantıksız olur." ifadesini kullandı.

Myanmar hükümetinin, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan önderliğindeki Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyelerini uygulamayı dört gözle beklediğini dile getiren Suu Çii, "Kalkınma alanında elimizden geldiğince hızlı yol almaya çalışıyoruz çünkü en büyük problemlerimizden birisi kaynakların yetersizliği." dedi.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor. Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.

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