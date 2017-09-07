Avustralyalı vekil 'çocuk istismarı' görüntüleri izleyen eşini yakalattı

Kamuoyu karşısına geçen Jenkins, meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada eski kocasının mahkum edilmesinde kendisinin ve oğlunun payı olduğunu söyledi.

Kadın vekil, "Bugüne kadar bu konu hakkında sessiz kalmamın tek sebebi, polis soruşturmasına veya adli sürece etki etmemekti. Şimdi bunlar tamamen bitti" diyerek yaşadıklarından bahsetti. Yıllarca eşinin psikolojik sorunları olduğunu bildiğini ifade eden Jenkins eşinin tedaviyi reddetmesi ve davranışlarından şüphelenmesinin ardından bilgisayarını karıştırdığını ifade etti.

Jenkins, Şubat 2016’da oğulları ile birlikte bilgisayarda kapsamlı bir çocuk pornosu görüntüleri koleksiyonu bulduklarını söyleyerek, "Gördüklerim karşısında şok geçirdim. Midem bulandı ve sinir krizi geçirdim. Eşim ilk olarak benim ve oğlumun ifadeleri üzerine gözaltına alındı. Şunun anlaşılmasını istiyorum. Şubat 2016’dan önce, eşimin çocuk pornosu görüntüleri bağımlı olduğunu bilmiyordum. Uzun zamandır ruhsal bir sorun yaşadığını düşünüyordum ve ona birkaç defa yardım etme girişimde bulundum. Gary’nin ruhsal bir sorunu yok. Davranışlarının çok daha kötü niyetli bir kaynağı var." dedi.

Rachel Carling Jenkins

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