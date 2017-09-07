Donald Trump Jr. Senato komitesiyle görüştü!

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Hillary Clinton hakkında zarar verici bilgi toplamak için Rus bir avukatla buluştuğuna dair suçlamalar nedeniyle, Senato komitesi tarafından ifade vermek için çağırıldığı görüşmeye gitti.

Donald Trump Jr. hakkındaki iddiaları kabul etmedi ve ABD Başkanlık seçimlerini etkileyecek herhangi bir girişimde bulunmadığını söyledi.

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