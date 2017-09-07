Şimdi de Trump Kuzey Kore'ye meydan okudu!

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'a resmi ziyarette bulunan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ile görüştü.

Trump: Arabulucu olabilirim

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Katar ve komşu Arap devletleri arasında devam eden anlaşmazlık konusunda arabulucu olabileceğini ve anlaşmazlığın en kısa zamanda çözüleceğini söyledi.

Kuzey Kore ile ilgili ise, " Kuzey Kore'ye ABD askeri müdahalesinin güçlü bir seçenek olduğunu fakat başka çözüm yolları aramanın daha iyi olacağını söyledi. ABD nin askeri müdahalede bulunduğu gün, Kuzey Kore için çok üzücü bir gün olacak." dedi.

Şeyh Sabah ise, ABD ile ilişkilerinin son aylarda çok daha iyi olduğunu, Trump'ın daveti için teşekkür ettiğini ve ABD'den yüksek miktarda askeri techizat aldıklarını belirtti.

Kuveyt Emiri: Katar'dan 'müzakereye hazırız' mektubu aldım

Şeyh Sabah, Katar'dan bir mektup aldığını ve Katar'ın 13 maddelik listesi hakkında komşularıyla anlaşmaya istekli olduklarını söyledi. Ayrıca "13 maddenin hepsinin kabul edilebilir olmadığının farkındayız" diye belirtti