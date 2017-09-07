Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Azerbaycan hükümeti tarafından 2.9 milyar doların aklanıp lobi faaliyetlerinde kullanıldığı yönündeki iddiaları incelemek için bağımsız bir soruşturma kurulunu görevlendirdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre kurul, Azerbaycan’ın eylemlerinin şeffaflık ilkelerine uygunluğunu denetleyecek. Konsey, Azerbaycan’dan işbirliğinde bulunmasını da istedi.

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