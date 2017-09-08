Meksika'da 8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji kurumu Meksika'da ilk belirlemelere göre 8 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Deprem'in merkez üssünün güney sahilindeki Pijijiapan kasabasının 123 kilometre güneybatısı olduğu ve 33 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.

İnsanlar binaları boşaltmaya başlarken, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi "geniş çaplı tsunami dalgaları olası" açıklaması yaptı. Uyarı, Meksika, Guatemala, Nikaragua, Panama, Honduras ve Ekvador sahillerini kapsıyor.

Ayrıntılar gelecek...

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Meksikada deprem

Meksikada 8 büyüklüğünde deprem

Meksikada 8 şiddetinde deprem

depremin merkez üssü