Irma Kasırgası'nda son gelişmeler: 26 milyon kişiyi etkileyebilir!

Olağanüstü hal ilan edilen Florida'da 500.000 kişiye evlerini terk etmesi söylendi. Kızılhaç'a göre Irma Kasırgası 1.2 milyon ile 26 milyon arasında kişiyi etkileyecek.

Porto Riko'da 1 milyon kişiyi elektriksiz bırakan, Turks ve Caicos Adaları'nda ve Haiti'de hasara neden olan Irma'nın bugün Küba'yı vurması bekleniyor. Küba'nın ardından ABD'nin Florida eyaletine ulaşması bekleniyor.

Saatte 300 kilometre hıza ulaşan rüzgar Barbuda, St.Martin ve St.Barthelemy adalarında 13 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, yönünü Porto Riko'ya çevirdi.

Mümkün olan en güçlü kategori olan beşinci kategori kasırga olarak kabul edilen Irma Kasırgası, Karayipler'deki Barbuda adasının yüzde 95'ini yıktı.

Irma'nın bir sonraki durağı ise Küba olacak. Kasırga nedeniyle Küba'da bulunan binlerce turistin tahliye edildiği belirtildi.

Irma Kasırgası şu anda Karayipler'deki Turks ve Caicos adaları yakınlarında etkili oluyor. Kasırganın Bahamalar'a doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.

IRMA KASIRGASI ŞİMDİ NEREDE VE NEREYE YÖNELECEK?

IRMA KASIRGASI ŞİMDİYE KADAR HANGİ ÜLKELERİ VURDU?

Barbuda: Küçük Karayip adasında bulunanan binaların yüzde 95'i zarar gördü. 1 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Browne, kasırganın adaya 100 milyon dolara mal olduğunu söyledi.

St. Martin: Bir kısmı Fransız bir kısmı Hollanda toprağı sayılan St. Martin, Irma Kasırgası'nın en çok hasar verdiği yerlerden biri oldu. Adada 5 kişi hayatını kaybetti.

Porto Riko: 6 bin kişi sığınaklara gönderildi. 1 milyon kişi ise karanlıkta kaldı. Porto Riko'da Irma Kasırgası nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Virgin Adaları: Adada kasırga altyapı sistemine hasar verdi. 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Anguilla: Bir ada sakini yaptığı açıklamada, yaşadıkları yerin nükleer bombayla vurulmuş gibi gözüktüğünü söyledi. Adada en az 1 kişi öldü.

İngiliz Virgin Adaları: Adada olağanüstü hal ilan edildi. Ölü ve yaralı sayısını ilişkin henüz bir bilgi yok.