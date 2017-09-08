Erdal Kuyumcu'ya ABD'de 4 yıl 9 ay hapis

New York Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görülen davada Erdal Kuyumcu, 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken 7 bin dolar da paza cezası aldı.
Tahliyesi sonrasında da üç yıl boyunca denetim altında tutulacak olan Kuyumcu, ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delerek ABD'nin Ohio eyaletinden satın aldığı, uzay ve havacılık sanayinde kullanılan kobalt metal tozu karışımının Türkiye üzerinden satışına aracılık ettiği iddiasıyla yargılanıyordu.
Türkiye'deki bir firma aracılığıyla İran'a gönderilen söz konusu kobalt metal tozu karışımının, ABD değil Almanya kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştı.
Erdal Kuyumcu'nun verilen cezaya 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunurken Kuyumcu’nun avukatı Patrick Mullin, verilen hapis cezası sonrasında yaptığı açıklamada müvekkiline mahkemenin vermiş olduğu hapis cezasını eleştirdi.
Mullin, "Bugün mahkemenin verdiği kararla çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Mevcut seçenekleri araştıracağız" ifadelerini kullandı.
Kuyumcu’nun dava dosyasında ceza alması için yeterli delil olmadığı öne sürülürken lehine olan delillerin savcılık tarafından aleyhine kullanıldığı iddia edilmişti.
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