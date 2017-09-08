Washington eyaletinin Spokane şehrinde yaşayan Schluter çifti, 20. yüzyılda yaşanan olayların çoğunu, ilk kez bir uçağı gördükleri zamanı, "Büyük Bunalım" yıllarını, Neil Armstrong'un Ay'a adım atmasını, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin suikaste kurban gittiği gün havanın nasıl olduğunu hatırlasa da, daha önce Amerika'da yaşanan iki büyük olaya kendi isimlerinin verilmesi gibi bir anı hatırlamıyorlar.
Irma Schluter, isimlerinin bütün Amerikan televizyonlarında sabah akşam yer almasına şaşırdıklarını söylüyor: "Bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Harvey ve Irma... Bu nasıl ortaya çıktı."
Açıklaması oldukça basit aslında; Dünya Meteoroloji Organizasyonu, 1979 yılından beri Atlantik Okyanusu'nda görülen kasırgalara sırayla erkek ve kadın isimleri veriyor. İsimleri içeren altı büyük liste sırayla dönerken, ancak çok büyük olan ve yıkıcı etkilere yol açan kasırgaların adları emekliye ayrılıyor.
İlk defa 1981'de bir kasırgaya Harvey ismi verilmiş; 2011 yılında ise yol açtığı etkiler yüzünden bir kasırga olarak Irene ismi emekliğe ayrılmış, yerine Irma gelmişti. Harvey ve Irma kasırgalarının yıkıcı etkilerine bakılırsa bu iki kasırganın beraber denk gelmesi tarihte bir daha olmayacak.
Şimdiye kadar hayatlarında hiç kasırga görmeyen çift, 1942'de evlendiklerinde Harvey berber olarak çalışıyordu. Ev hanımı olan Irma ise evde yalnız olmaktan sıkılınca evlerini çocuklara açmaya karar vermişler. Hayatları boyunca fiziksel ve zihinsel engelli 120 çocuğu evlerine aldıkları belirtiliyor. İki kasırganın yarattığı yıkıntıyı gören Irma ise "Ne yapmak gerektiğini bilmiyorum, hiç böyle bir durumda bulunmadım. Nasıl olduğunu bilmesem de sanırım insanlara yardım etmeye çalışırdım" diyor.
- Dünya Meteoroloji Organizasyonu
- IRMA KASIRGASI
- Harvey fırtınası
- Irma Schluter
- Harvey Schluter
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