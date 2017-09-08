BM: Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 270 bini buldu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Vivian Tan'ın yaptığı açıklamaya göre Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 270 bini bulduğunu ve kampların kapasitesi dolduğunu söyledi.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 14. gün itibariyle 270 bini buldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Vivian Tan, Bangladeş'teki kampların kapasitesi dolduğunu da belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilisinin Cenevre'de gazetecilere verdiği demeçte, "Sınırlı sayıda olan sığınma evi kapasitesi zaten tükenmiş durumda. Arakanlı Müslümanlar, artık Ukhiya ve Teknaf bölgelerinde bulanan sığınma evlerinde yönlendirildi." ifadelerini kullandı.