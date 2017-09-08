Böyle plan görülmedi! Kıskanç eski sevgilinin gazabı

Genç kadın, erkek arkadaşını dijital ortamda polis olduğuna inandırarak 2 yıl boyunca kontrol altında tuttu. Darren Clarke, Elaine Thomas, Robert Hay takma isimler kullanarak e-posta adresleri açıp, polismiş gibi eski sevgilisiyle konuşmaya başladı. İlk olarak Mitchell'e eskiden işlenmiş bir suçun mağduru olduğunu söyleyip genç adamdan kendi lehine tanıklık etmesini rica etti. Mitchell'in bu teklifi kabul etmesiyle bir soruşturmanın içinde olduğunu, Mitchell'e sokağa çıkmasının, cuma, cumartesi ve pazar günleri bara gitmesinin yasak olduğuna inandırdı. Genç kadın böylece Mitchell'in başka kadınlarla çıkmasına engel oldu.

Söyledikleri yapılmazsa Mitchell'in hakkında yasal işlem başlatılacağını söyledi. İki yıl boyunca bu yalana inanan Mitchell, sonunda bir iş arkadaşının tavsiyesiyle polise gitti. Böylece eski sevgilisi Lauren'in kurduğu oyun açığa çıktı. Lauren, olayın ortaya çıkmasıyla, polis memuru rolü yapmak ve takip edip tacizde bulunmaktan 9 ay hapis cezası aldı. Lauren'in internet geçmişi silinemeyen bir bilgisayar kullanabileceğine karar veren mahkeme, genç kadının eski sevgilisini görmesini de yasakladı.

Lauren Adderley

Mitchell Lloyd

KISKANÇLIK