İsrail'de başsavcılık Başbakan Benjamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında dava açmaya hazırlanıyor. Davanın gerekçesi ise Sara Netanyahu'nun kişisel yemek servisleri için devlet fonundan 100 bin dolar kullandığı şüphesi...

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında devlet bütçesinden keyfi harcamalar yaptığı suçlamasıyla iddianame hazırlandığını bildirdi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, Başsavcı Mendelblit, Sara Netanyahu'ya, "haksız kazanç sağlamak ve devlet bütçesini kötüye kullanmak"la ilgili hakkında iddianame hazırlandığını tebliğ etti.

İddianamenin, Sara Netanyahu ifade verdikten sonra yetkili mercilere sunulacağı aktarıldı.

İsrail'in Kanal 10 televizyonu geçen hafta Başsavcı Mendelblit'in, Sara Netanyahu'nun "kamu mallarını kendi kişisel çıkarları yönünde harcadığı" iddiaları hakkında yürüttüğü soruşturmayı 10 gün içinde sonlandıracağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi, daha önce de yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili polise defalarca ifade vermişti.

Netanyahu ailesi, haklarındaki iddiaları reddediyor. Benjamin Netanyahu'nun Facebook sayfasından konuyla ilgili yapılan paylaşımda ise, Sara Netanyahu ile ilgili iddiaların absürd olduğu ve temelsiz olduğunun ortaya çıkacağı belirtildi.