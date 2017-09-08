'Bağımsız Katalonya' tartışması Barcelona'yı da vurabilir!

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim'de yapılmak istenen bağımsızlık referandumu tartışmaları Birinci Futbol Ligi'ne de (La Liga) sıçradı.

İspanyol basını, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin özellikle Barcelona Kulübünü nasıl etkileyeceği yönündeki soruları La Liga'nın üst düzey yetkililerine sormaya başladı. İspanya 1. ve 2. futbol ligi kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) Başkanı Javier Tebas, katıldığı basın toplantısında Katalonya ve Barcelona ile ilgili bir soru üzerine, "Katalonya tek taraflı bağımsız olursa Barcelona ne La Liga'da ne de Fransız liginde oynar." dedi.

Tebas, "Umarım ki olmaz ama Katalonya'daki bu süreç devam ederse Katalan kulüpleri İspanya'da oynayamaz. Katalonya özerk yönetimi hükümeti spor bakanının Katalan kulüplerinin İspanya veya Fransa ligini seçebileceğini açıklaması beni şaşırttı. Sanırım bu kişi, bağımsızlık sürecinde olduğu gibi tüm Katalanları kandırıyor. Bunun böyle olmadığını açıkça söylemek gerekir." şeklinde konuştu.

"La Liga iyi ya da kötü en iyi düzeyde kalmaya devam eder ama Barcelona, La Liga'dan ayrılırsa Avrupa'nın büyük kulübü olmaktan çıkar" görüşünü savunan Tebas, "Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık girişimlerinin son bulmasını arzu ediyorum" ifadesini kullandı.

LFP Başkanı ayrıca, "1 Ekim'de referandum olursa Barcelona'nın bu tarihte saat 16.30'da oynaması planlanan Las Palmas maçı ertelenir mi?" sorusuna ise, "Hayır. Biz asla yasa dışı bir durum için saat değiştirmeyiz. Bizim için 1 Ekim herhangi bir pazar günü." yanıtını verdi.

Bu arada, La Liga'nın 3. haftasında yarın sahasında Levante'yi ağırlayacak Real Madrid takımının teknik direktörü Zinedine Zidane da bugünkü basın toplantısında benzer sorularla karşılaştı.

"Barcelona'nın olmadığı bir İspanyol ligi düşünemiyorum. Bir futbol hayranı olarak Barcelona'yı her zaman La Liga'da görüyorum" diyen Zidane, "karışık bir konu" olmasından dolayı başka bir şey söylemek istemediğini dile getirdi.