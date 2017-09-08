Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Bessaravska Meydanı yakınlarında bir otomobilin infilak etmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayın bombalı araçla gerçekleştirilmiş bir terör saldırısı olup olmadığı soruşturuluyor.

DHA'nın haberine göre Kiev'de Bessaravska Meydanı yakınlarında bir aracın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Basseyna ve Velyka Vasylkivska caddeleri arasında, Arena Alışveriş Merkezi'nin yanından geçmekte olan ve Gürcistan plakalı olduğu belirtilen siyah otomobil infilak etti.

— La Plume Libre Live (@LPLdirect) September 8, 2017

Ölen adamın Gürcistan vatandaşı bir Çeçen olan Timur Mahauri olduğu belirtildi. Kyiv Post'un haberine göre Mahauri, Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna hükümetinin yanında savaşan Çeçen gönüllü birliklerinin üyesiydi.