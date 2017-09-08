Katar krizini bitirebilecek hamle!

Reuters'in haberine göre, Suudi Prens, Katar Emiri Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani'den bir telefon aldı iki ülkenin de medyasının verdiği bilgilere göre Doha ve komşu ülkeler arasında anlaşmazlıkların sona ermesi için ilerleme kaydetme hakkında konuştular

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA yarafından verilen bilgiye göre görüşme boyunca Katar Emiri diyalog masasına oturma ve dört ülke tarafından yapılan talepleri tartışma konusunda istekli olduğunu dile getirdi.

Bundan sonraki süreçle ilgili detayların Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Krallığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti arasında bir anlayış birlikteliği sağlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi.

GÖRÜŞME DONALD TRUMP KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞECEK

Katar Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre ise Katar Emiri, prensip olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın koordinasyonunda gerçekleşecek olan görüşmelere katılmayı kabul etti ve tek çözümün birlik olmak olduğuna vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Katar krizinde arabulucu rolü üstlenen Kuveyt Emiri Al Sabah'ı Beyaz Saray'da ağırlamış, ardından Perşembe günü Katar Emiri Al Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek terörizme karşı birlik çağrısı yapmıştı.

Katar'a iletilen talepler şu şekilde:

1. İran'la diplomatik ilişkileri kes ve İran'daki ofislerini kapat. İran Devrim Muhafızları üyelerini Katar'dan gönder. İran'la askeri işbirliğini sonlandır. İran'la ticarette ABD yaptırımlarına uy.

2. Müslüman Kardeşler, DEAŞ, El Kaide ve Lübnan Hizbullah'ı gibi 'terörist organizasyonlarla' ilişkini bitir. Resmi olarak bu yapıları terörist ilan et.

3. Al Jazeera'yi ve bağlantılı istasyonlarını kapat.

4. Arabi21, Rassd, Al Arabiya Al-Jadeed ve Middle East Eye da dahil olmak üzere direk veya dolaylı yoldan Katar fonlu olan medya kuruluşlarını kapat.

5. Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığını derhal iptal et. Katar toprağında Türkiye'yle askeri işbirliğini bitir.

6. Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Bahreyn, ABD, Kanada ve diğer ülkeler tarafından terörist olarak görülen kişiler, gruplar ve organizasyonlara her türlü yardımı kes.

7. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn tarafından aranan teröristleri teslim et. Mal varlıklarını dondur. Hareketleri ve finansal durumları ile ilgili istenen bilgileri paylaş.

8. Başka ülkelerin içişlerine karışmayı kes. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn vatandaşlarına Katar vatandaşlığı verme. Katar vatandaşlığı bulunanların kendi ülkelerinin yasalarını ihlal etmeleri durumunda pasaportlarını iptal et.

9. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'deki muhalif gruplarla tüm ilişkileri kes. Katar'ın bu gruplarla önceki ilişkileri ve bu gruplara sunduğu desteğin tüm belgelerini teslim et.

10. Katar'ın politikaları nedeniyle son yıllarda yaşanan can ve mal kayıpları için tazminat öde. Tazminat miktarı daha sonra Katar'la birlikte belirlenecek.

11. Askeri, politik, sosyal ve ekonomik olarak diğer Körfez ve Arap ülkeleriyle 2014'te Suudi Arabistan'da belirlenen çizgiye gel.

12. Tüm talepler Katar'a ulaştıktan sonra 10 gün içerisinde kabul edilmezse, talep listesi geçersiz olacaktır. Bu döküman, Katar'ın talepleri kabul etmemesi durumunda ülkelerin ne yapacağını açıklamaz.

13. Taleplerin kabulünden sonra ilk yıl için aylık denetimlere razı ol. İkinci yılda her çeyrekte, takip eden 10 yılda ise yıllık denetimleri kabul et.

Katar Emiri

Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani

suudi arabistan

katar

donald trump