Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek, 6 yıllık hapis cezasının ardından ilk kez tatilde görüntülendi.

2011'de Arap Baharı sırasında Mısır'da düzenlenen geniş çaplı sokak protestolarıyla devrilen Mübarek'in tatilde oğlu ve torunuyla çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Mübarek iktidarı kaybetmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ancak bir süre önce 2011'teki ayaklanmalarda öldürülen protestocuların ölümünden dolayı suçlandığı davadan beraat etmişti.

30 yıllık iktidarının ardından cezaevine giren Mübarek, 2012 yılında sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırılmış, o tarihten tahliye edildiği tarihe kadar da hastanede kalmıştı.

Mısır'ın devrik lideri tahliye edildikten sonra Kahire'de yaşamaya başlamıştı.