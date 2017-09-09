NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dünyanın bir jenerasyonun gördüğü en tehlikeli durumdan geçtiğini söyledi.

The Guardian'a bir röportaj veren Stoltenberg, 30 yıldır daha tehlikeli bir zaman görüp görmediği sorusuna yanıt olarak, "Bu çok daha tahmin edilemez ve daha zor bir zaman. Çünkü aynı anda birçok mesele var." dedi.

Rusya'nın Avrupa Birliği sınırlarında yapacağı 100 bin askerlik tatbikat öncesinde Estonya'da bulunan Stoltenberg, "Kitle imha silahları üreten Kuzey Kore var, teröristler var, istikrarsızlık ve daha iddialı bir Rusya var. Bu daha tehlikeli bir dünya." ifadelerini kullandı.