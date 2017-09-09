Korsan Jon Snow, orijinalinden daha fazla izlendi!

Tüm dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones fırtınasının yedinci sezonu geldi. Dünya çapında milyonlarca insan, fenomen TV dizisini izledi ancak izleyicilerden birçoğu bunun için 'yasadışı' yolları tercih etti.

The Washington Post'un korsan karşıtı analiz şirketi MUSO'nun verilerinden aktardığına göre, 27 Ağustos'ta sona eren dizinin 7. sezonu 3 Eylül tarihine kadar tam 1.03 milyar kez korsan yollarla izlendi.

1.03 milyar izlenme rakamının içerisinde, internetten çevrimiçi izleme yollarının yanı sıra, dosya indirme yoluyla izlemelerin de bulunduğu belirtildi.

Öte yandan dizinin yedinci sezon finali, yayıncı HBO'nun kanalından ve dijital platformdan 16.1 milyon kişi tarafından izlenerek rekor sayıya ulaştı. Korsan yollarla izleme rakamı ise, yasal yolları yaklaşık 11'e katlayarak 187.4 milyonu buldu.

İşte Game of Thrones'un bölüm bölüm korsan yollarla izlenme rakamları:

Bölüm 1: 187,427,575

Bölüm 2: 123,901,209

Bölüm 3: 116,027,851

Bölüm 4: 121,719,868

Bölüm 5: 151,569,560

Bölüm 6: 184,913,279

Bölüm 7: 143,393,804