Nobel Komitesinden Suu Çii açıklaması: Geri almayacağız!

İsveç devlet televizyonunun haberine göre, Nobel Barış Ödülü Komitesi Sözcüsü Olav Njolstad, Myanmar'da yaşanan şiddet ve katliam olaylarının ardından Suu Çii'ye verilen Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması yönündeki tepkiler üzerine, "Nobel Vakfı tüzüğüne göre, Suu Çii'ye verilen Nobel Barış Ödülü'nü iptal etmek mümkün değil." açıklamasında bulundu.

Haberde, Suu Çii'nin ödülünün geri alınması için başlatılan imza kampanyasına 300 binden fazla kişinin katıldığı aktarılarak, Njolstad'ın şu ifadesine yer verildi:

"Nobel Komitesi, ödüllendireceği kişilerin o zamana kadarki çalışmalarını değerlendirerek takdirde bulunuyor. Eskiden ödül kazananların sonraki faaliyetleriyle ilgili yorumda bulunamıyor."

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