Kadınlara 'cinsel organ' fotoğrafları gönderen sunucuyla yollar ayrıldı

Kanaldan yapılan açıklamada, 14 kişinin şikayeti sonucu açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılan Bolling'in dostça ayrıldığı belirtildi. "Eric'e 10 yıllık hizmetinden dolayı teşekkür ediyor, iyi şanslar diliyoruz" denildi, "The Specialists" adlı program ise yayından kaldırıldı.

Taciz iddialarını duyuran muhabir ise, Bolling'in kendisine 50 milyon dolarlık iftira davası açtığını söylemişti.

Kanal daha önce de birkaç kez cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelmiş, ünlü sunucu Bill O'Reilly, cinsel taciz iddialarının ardından görevden alınmıştı. Tacize uradığını söyleyen 5 kadına 13 milyon dolar tazminat ödenmişti. Kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Roger Ailes'ın de kadın çalışanları taciz ettiği öne sürülmüştü.

Eric Bolling

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