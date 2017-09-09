Hamas liderinden Mısır'a ziyaret!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki üst düzey bir heyetin, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Gazze'den ayrıldığı belirtildi.

Hamas hareketine yakın kaynaklar, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan ayrılan heyette, hareketin Gazze sorumlusu Yahya es-Sinvar ve yardımcısı Halil el-Hayye ile Siyasi Büro Üyesi Ruhi Muştaha'nın yer aldığını ifade etti.

Kahire'de Mısırlı yetkililer ile bir araya geleceği belirtilen Hamas heyetine, hareketin yurt dışındaki yetkililerinden Musa Ebu Merzuk ile Salih el-Arvi'nin de katılacağı aktarıldı.

Heniyye, Hamas Siyasi Büro Başkanı seçildiği geçen mayıs ayından bu yana ilk defa bir dış geziye çıkıyor.

Haziran ayı başlarında da bir Hamas heyeti Mısır'a gitmiş ve bir hafta süren ziyaretler kapsamında üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti. Hamas, görüşmeler neticesinde Kahire yönetiminin, "Refah Sınır Kapısı'nın düzenli şekilde açılmasıyla Gazze Şeridi'ndeki sıkıntıların hafifletileceği ve ticari hareketin kolaylaşması için çift yönlü bir ticaret kapısının açılacağı" vaadinde bulunduğunu ifade etmişti.