Tinder buluşmasını felakete çeviren kadın konuştu: Bazen yanlış kararlar verebiliyorum

İngiltere'nin Bristol kentinde, sosyal tanışma ağı olan Tinder'da tanıştığı Liam Smith ile yemek yedikten sonra evine giden kadın, tuvalette sifonun çalışmaması üzerine paniğe kapılarak dışkısını camdan dışarı atmak istemiş, fakat dışkı, bahçeye değil, tuvalet camının dışında yer alan ve açılmayan iki camın arasına düştü. Camların arasında kalan dışkıyı almaya çalışan kadının buraya sıkışması üzerine olaya itfaiye müdahale etmişti.

Olayın ardından yaşadıklarını anlatan kadın, sifon çalışmadığı için panikleyince yanlış bir karar verdiğini söyledi.

"Saniyeler içinde korkunç bir hata yaptığımı anladım… Basıp gidebilirdim ama bunu ona yapamazdım. Bazen yanlış karar verebiliyorum ama kötü bir insan olmadığımı düşünmek istiyorum. Asıl kötü olan, bu olurdu. Ona ne olduğunu hemen anlattım, böyle bir konuda yalan söyleyemezdim. Gurur duyduğum bir durum değil ama insanlar gülüyor ve onları mutlu ediyorsam şikâyet etmeyeceğim. Yemin ederim, dizlerimin üzerine çöküp ondan özür diledim. Ama o kadar iyiydi ki, bana gülmek yerine benimle birlikte güldü. Bu, hayatta söylemek zorunda kaldığım en zor şeylerden biriydi.

İnsanlar bazen aptalca şeyler yaparlar. Ben, beceriksizlikte başarılı biriyim. Bir şey ters gittiğinde herkes panikler ve hatalı kararlar verir; sonra da bir dışkıyı geri almanızdan sonra itfaiyeciler gelir ve sıkıştığınız camı kırarak sizi kurtarır." dedi.

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Liam Smith

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