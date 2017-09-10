Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar) Bölgede yaşanan insani dramın önüne geçmek için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile çalışmak istiyoruz. Baskı ve katliamlardan kurtulmak için topraklarına sığınan Müslümanlara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentisi ve yardım teklifimizi Bangladeş makamlarına ilettik. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.

"İLK KIBLEMİZ KUDÜS'ÜN KUTSİYETİNİN İHLAL EDİLMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Erdoğan, "İlk kıblemiz Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ihlal edilmesine de asla izin veremeyiz. Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlıkların, tahriklerin ve provokasyonların önüne geçilmesi için çok daha kararlı bir tutum ortaya koymalıyız." diye konuştu.

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