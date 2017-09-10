NATO'dan Kuzey Kore açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg BBC televizyonuna verdiği röportajda, " Kuzey Kore'nin tavırlarının küresel tehdit olduğunu ve bunlara karşı küresel tepki gösterilmesi gerektiğini" söyledi.

Stoltenberg, "Kuzey Kore üzerindeki siyasi çözüm için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ve ekonomik yaptırımların arttırılması gerektiğini" söyledi.

Genel Sekreter, "Şimdi, gerilimin tamamen barışçıl bir çözümüne nasıl kavuşacağına yönelik çözümler üzerinde duruyoruz, Kuzey Kore'nin öncelikle balistik denemelerden vazgeçmesi gerekiyor." dedi.

Pyongyang yönetiminin geçtiğimiz hafta altıncı ve en güçlü nükleer denemesini gerçekleştirmişti ve Japonya'ya hidrojen bombası atmıştı.