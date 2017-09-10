Irma Kasırgası'nda mahsur kalan 35 Türk yardım bekliyor!

Atlantik Okyanusu üzerinde son 10 yılda görülen en güçlü kasırga olan Irma, önce Karayipler'deki Antigua ve Barbuda'yı ardından da Saint Martin ve Saint Barts' adasını vurdu.

Yüzde 40'ı Hollanda, Yüzde 60'ı Fransa toprağı olan Saint Martin adasının Hollanda'ya ait tarafı olan Sint Maarten adasında ise yıkım sonrası tahliye çalışmaları devam ediyor.

Adadan alınan bilgilere göre 35 Türk vatandaşı yıkıma uğramış adadan ayrılmaya çalışıyor. ABD'nin kendi vatandaşlarını tahliye etmek için uçak yolladığını belirten Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanlığı'na ulaşmaya çalıştıklarını söylediler.

Dışişleri Bakanlığıyla temasa geçtiklerini fakat sonuç alamadıklarını belirten bir Türk vatandaşı, "Dün sadece bizi kurtarın diye 20 saniye telefon görüşmesi yapabildik" ifadelerini kullandı.

Türklerin adadan kendilerini kurtarmaya çalıştıklarının altını çizen Türk vatandaşı, tahliyelerin hızlandırılmasını istedi.

Irma Kasırgası, kıtaya Atlas Okyanusu'nun kuzey batısından giriş yaparak ABD kıyılarına doğru ilerliyor. Kasırga, Florida'nın güney bölümünde etkisini göstermeye devam ediyor.